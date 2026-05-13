Sul lago di Como arrivano nel weekend le auto più belle del mondo

Nel fine settimana, sulle rive del Lago di Como, si svolge l'evento FuoriConcorso, che torna il 16 e 17 maggio. L'evento presenta alcune delle auto più raffinate e innovative al mondo, celebrando la tradizione dell’ingegneria e della precisione nel settore automobilistico. Nel 2025, l’attenzione era incentrata sulla velocità come espressione del talento italiano. La manifestazione permette di ammirare veicoli di alta gamma in esposizione.

Dopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con un nuovo capitolo dedicato a una tradizione automobilistica che ha fatto della precisione e dell’ingegneria una forma di pensiero. Il tema.🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

forced to lie about my pregnancy! i’m hiding his child while living in his mansion.

Notizie correlate

Fuoriconcorso, sul lago di Como tornano le auto più belle del mondoDopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con...

Fuoriconcorso, sul lago di Como sfilano le auto più belle del mondoDopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con...

Temi più discussi: Al Lago di Como l'E1 di motonautica elettrica (25 aprile); Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto un 15enne; UTLAC, i risultati: il trail del Lago di Como è sempre più internazionale; Chiara Ferragni, compleanno sul Lago di Como con il nuovo amore e cena romantica: Sentirmi sempre più a casa.

RT @_Arimoon88: Tramonto sul Lago di Como ? #UnaFotoCheMiPiace x.com

Solo Italy Trip (Milano, Lago di Como, Bologna e Firenze) Cercando gemme locali e consigli non turistici reddit

Controlli della Polizia sul Lago di Como: soccorsa un’imbarcazione in avaria e maxi multa a un 19enne ingleseIntensificata l’attività della Sezione Acque Interne nel primo bacino del Lario tra Villa Olmo, Cernobbio e il molo di Sant’Agostino ... ciaocomo.it

Controlli sul lago, soccorsa un’imbarcazione in avaria e maxi multa a un 19enneCon l’arrivo della primavera, il lago di Como torna ad animarsi di barche, turisti e diportisti. Ed è proprio in vista dell’aumento del traffico nautico che la Polizia di Stato di Como ha deciso di ... laprovinciadicomo.it