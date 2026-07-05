L' AfD lancia la sfida | Guariremo noi la Germania

Durante il 17° congresso nazionale a Erfurt, il partito sovranista ha affermato che si propone di guidare la rinascita della Germania. In particolare, il partito ha dichiarato di essere pronto a governare e di rappresentare la soluzione ai problemi del paese. La manifestazione si svolge nella capitale della Turingia, regione considerata un centro importante per il partito. Il messaggio principale è che l’AfD si propone come l’unica forza capace di curare la situazione nazionale.

La Germania è malata e ha bisogno di una cura per tornare grande: il rimedio è AfD, il partito sovranista che si proclama preparato a governare. È il messaggio che AfD lancia dal suo 17° congresso nazionale in corso a Erfurt, capitale della Turingia, in quell'Est dove pulsa il cuore nero della Germania. Nel Land, AfD è nei sondaggi primo partito al 40 per cento, negli altri Stati orientali Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania anteriore, dove a settembre si terranno le elezioni legislative, è in testa al 41 e 35. Su scala nazionale, AfD è prima, prossima al 30 per cento. Nulla pare fermare questa ascesa. Non funzionano né la Brandmauer, il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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AfD Hits 28%: How Close Is Germany to a Political Earthquake

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