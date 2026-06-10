AfD la leader Alice Weidel è la politica più amata dagli elettori in Germania
Secondo un sondaggio dell'istituto Insa, la leader dell'AfD è la politica più apprezzata dagli elettori in Germania. La classifica si basa sulle preferenze degli intervistati, che hanno espresso un sostegno maggiore per lei rispetto ad altri leader politici. La posizione è stata confermata dai risultati del sondaggio, che ha evidenziato un aumento della popolarità rispetto a precedenti rilevazioni. Nessuna altra figura politica ha ottenuto un punteggio così elevato tra gli intervistati.
L’AfD(Alternative für Deutschland) continua a prendere piede tra gli elettori inGermaniae rivendica unacrescita del consenso attorno alla propria leader Alice Weidel. Sulla base di un nuovo ranking politico realizzato dall’istituto demoscopico Insa, la“Kanzlerin der Herzen“(cancelliera di cuori) risulta essere la politica attualmente più apprezzate nel Paese, davanti alla presidente del Bundestag Julia Kloeckner della Cdu e ampiamente sopra l’attuale cancelliereFriedrich Merz, che registra un pesantecalo di fiducia. Secondo i dati citati dal partito di estrema destra, il sondaggio rifletterebbe un crescentemalcontento nei confronti della coalizione di governo guidata da Cdu-Csu e Spd, con gli esponenti delle cosiddette “forze tradizionali” che vedono il loro consenso sempre più eroso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
AFD-Skandal im Bundestag eskaliert Alice Weidel Stephan Brandner Eilmeldung
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