AfD la leader Alice Weidel è la politica più amata dagli elettori in Germania

Notizia in breve

Secondo un sondaggio dell'istituto Insa, la leader dell'AfD è la politica più apprezzata dagli elettori in Germania. La classifica si basa sulle preferenze degli intervistati, che hanno espresso un sostegno maggiore per lei rispetto ad altri leader politici. La posizione è stata confermata dai risultati del sondaggio, che ha evidenziato un aumento della popolarità rispetto a precedenti rilevazioni. Nessuna altra figura politica ha ottenuto un punteggio così elevato tra gli intervistati.