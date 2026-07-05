L’accessorio preferito di Kate Middleton ti fà l’hair look questa estate

Da dilei.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fiocco è l'accessorio preferito di Kate Middleton e si presenta come un elemento ricorrente nei suoi outfit estivi. Questo dettaglio, spesso presente nei suoi look, viene scelto per aggiungere un tocco distintivo e personalizzato. La principessa del Galles utilizza il fiocco come dettaglio di stile, rendendo ogni abbigliamento più originale e riconoscibile. La sua presenza nei vari outfit evidenzia come possa trasformare un look semplice in qualcosa di più curato e particolare.

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L’accessorio preferito di Kate Middleton? Senza ombra di dubbio il fiocco, un must have per la principessa del Galles che non può mancare mai nei suoi outfit e che è in grado di regalare unicità ad ogni suo look. D’altronde Kate Middleton è da sempre un’icona di stile e le sue scelte – ammettiamolo – sono sempre impeccabili. Dalle scarpe ai gioielli sino agli abiti firmati, Kate sceglie con cura ogni pezzo del suo look e sa perfettamente, da vera fashion addicted, che i dettagli fanno la differenza. Getty Images Kate Middleton con coda e fiocco di tendenza In questo caso a farlo è un accessorio per capelli: il fiocco. Un elemento che la moglie di William ama indossare sulla coda o sulla mezza coda in tutte le stagioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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