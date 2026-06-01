Kate Middleton appassionata di prosecco pong | è il gioco alcolico preferito della Royal Family

Durante le celebrazioni a corte, vengono organizzati regolarmente giochi alcolici. Tra questi, il più amato da Kate Middleton è il prosecco pong. Si tratta di una variante del gioco tradizionale in cui si utilizza il prosecco come bevanda principale. La Royal Family ha dimostrato di apprezzare questa attività durante eventi ufficiali e incontri informali. Non ci sono altre specifiche sulle modalità di gioco o sulla frequenza con cui viene praticato.

Sapete che durante le feste a corte vengono organizzati regolarmente dei giochi alcolici? Il preferito di Kate Middleton è il prosecco pong: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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