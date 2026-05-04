Negli ultimi anni, lo scrunchie per capelli è diventato un accessorio molto popolare, apprezzato per la sua capacità di mantenere i capelli senza lasciare segni evidenti. In passato, si utilizzavano elastici semplici, che spesso causavano rotture o danni alla chioma durante le acconciature, sia pratiche che eleganti. Ora, questa fascia morbida si propone come alternativa più delicata, capace di rinnovare facilmente l’aspetto dei capelli senza comprometterne la salute.

Un tempo bastava un semplice elastico per realizzare acconciature pratiche o eleganti, sacrificando il benessere dei capelli che spesso si spezzavano o rovinavano. Adesso cerchiamo molto di più per la nostra chioma e gli scrunchies con la loro estetica vintage ci regalano un look d’effetto rispettando al contempo i capelli. Sono realizzati in tessuti talmente morbidi da non tirare le radici, da strappare i capelli quando li vogliamo rimuovere oppure lasciare segni sulla chioma. L’elastico racchiuso in un “involucro” di seta, velluto o raso riduce al minimo lo stress sui capelli e crea meno attrito, assicurando un’acconciatura che dura tutto il giorno senza danneggiare i capelli stessi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Uno scrunchie per capelli. L’accessorio che non lascia segni sulla chioma e che, da solo, ti rifà l’hair look

Notizie correlate

Il barbiere ti rifà la testa che hai, non ti ridà quella che aveviLo sfolgorante candore dei capelli che resistono ignorando da quanti anni crescono, non è roba loro, allo stato brado tendono prima a un bianco...

I cerchietti per capelli si confermano come l'accessorio più versatile e scenografico della stagione, capaci di trasformare ogni chiomaI cerchietti per capelli si confermano come uno degli accessori più versatili e scenografici della stagione, capaci di trasformare qualsiasi look con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Lo scrunchie come non l’avete mai visto: 20 idee facili e di tendenzaNon c’è nulla di sbagliato nei classici elastici neri che tutte abbiamo indossato almeno una volta al polso — sono pratici, discreti e sempre utili. Ma se c’è un accessorio che riesce a unire ... grazia.it

Accessori per capelli favolosi (per acconciature a prova di caldo)Il caldo? Può dare alla testa (anche) nella sua accezione più pratica, ovvero mettendo a dura prova l'acconciatura. Con le temperature alte infatti, tenere i capelli in ordine – o banalmente procedere ... grazia.it