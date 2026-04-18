Hormuz la nave da crociera Msc Euribia passa dopo 45 giorni di attracco forzato a Dubai

Da ilfattoquotidiano.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 45 giorni di sosta forzata a Dubai, la nave da crociera MSC Euribia ha ripreso il mare. La partenza segna l’inizio di un viaggio diretto verso il Nord Europa, con tappe tra i fiordi norvegesi. Questi paesaggi naturali sono noti per la loro bellezza e attraggono molti visitatori. La crociera prosegue lungo rotte che attraversano acque di grande fascino naturale.

Un viaggio verso il Nord Europa. Una navigazione tra i fiordi norvegesi che rappresentano uno degli spettacoli naturali più suggestivi, se visti dall’acqua. Questo era il programma della Msc Euribia, la cui crociera ha subito un “imprevisto” un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz. Niente passeggeri, niente spettacoli e cene con il comandante. Solo l’equipaggio ridotto al minimo. La tappa forzata però sembra concludersi. Secondo i dati AIS, l’unità della compagnia di Gianluigi Aponte naviga a circa 22 nodi e ha quasi doppiato la penisola di Musandam, all’estremità settentrionale dell’Oman, risultando di fatto quasi fuori dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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