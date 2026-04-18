Dopo 45 giorni di sosta forzata a Dubai, la nave da crociera MSC Euribia ha ripreso il mare. La partenza segna l’inizio di un viaggio diretto verso il Nord Europa, con tappe tra i fiordi norvegesi. Questi paesaggi naturali sono noti per la loro bellezza e attraggono molti visitatori. La crociera prosegue lungo rotte che attraversano acque di grande fascino naturale.

Un viaggio verso il Nord Europa. Una navigazione tra i fiordi norvegesi che rappresentano uno degli spettacoli naturali più suggestivi, se visti dall’acqua. Questo era il programma della Msc Euribia, la cui crociera ha subito un “imprevisto” un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz. Niente passeggeri, niente spettacoli e cene con il comandante. Solo l’equipaggio ridotto al minimo. La tappa forzata però sembra concludersi. Secondo i dati AIS, l’unità della compagnia di Gianluigi Aponte naviga a circa 22 nodi e ha quasi doppiato la penisola di Musandam, all’estremità settentrionale dell’Oman, risultando di fatto quasi fuori dallo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hormuz, la nave da crociera Msc Euribia passa dopo 45 giorni di attracco forzato a Dubai

Notizie correlate

Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc EuribiaNon solo negli hotel o in aeroporto, ci sono centinaia di italiani bloccati a Dubai su una nave da crociera.

Iran, incubo a Dubai: sono 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc EuribiaNon ci sono solo i vip come Luisa Corna, Mario Balotelli e Big Mama tra gli italiani bloccati a Dubai.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: MSC Euribia bloccata, cancellata crociera in Europa per la crisi in Medio Oriente; Stretto di Hormuz ancora chiuso, tra le navi bloccate anche l'italiana Grande Torino: ferma da 40 giorni; Vago: Trasferire i marittimi bloccati in Golfo Persico con Msc Euribia e altre navi da crociera; MSC Euribia è partita da Dubai per attraversare lo stretto di Hormuz.

La Msc Euribia attraversa Hormuz. Ma l’Iran richiude lo Stretto: chi passa e chi noLa nave da crociera dell’armatore italiano Aponte è riuscita ad entrare nel Golfo dell’Oman con altre imbarcazioni commerciali. Era bloccata a Dubai da fine febbraio. Respinti i mercantili. Spari dei ... quotidiano.net

La nave Msc Euribia sta attraversando lo stretto di Hormuz (dopo un blocco di 40 giorni)Portacontainer, tanker con Gpl e petroliere. La maggior parte delle navi che ieri si erano dirette verso lo Stretto e poi si sono fermate ora stanno passando in massa ... corriere.it

La nave Msc Euribia sta attraversando lo stretto di Hormuz (dopo un blocco di 40 giorni) facebook

Hormuz "riaperto" da un'ora: le navi passano in massa. C'è anche la nave Msc Euribia (dopo un blocco di 40 giorni) x.com