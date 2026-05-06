Hantavirus sulla nave da crociera | 8 casi sospetti e 3 confermati Critiche per l’attracco alle Canarie

A bordo della nave da crociera MV Hondius, sono stati segnalati otto casi sospetti di Hantavirus, di cui tre risultano confermati. La situazione ha suscitato critiche riguardo all’attracco alle Canarie, mentre le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e adottando misure di sicurezza. La nave ha già raggiunto le isole dopo aver segnalato i casi sospetti, e le autorità locali stanno eseguendo controlli e analisi per valutare eventuali rischi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione sanitaria a bordo della MV Hondius. Secondo quanto comunicato dal direttore generale dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, risultano otto casi sospetti di Hantavirus, di cui tre già confermati attraverso test di laboratorio, collegati alla nave da crociera MV Hondius. Nonostante le preoccupazioni espresse dalle autorità locali, è stato confermato che la nave attraccherà sabato nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, nelle Isole Canarie. Il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, ha criticato la decisione, chiedendo un “incontro urgente” con il premier spagnolo Pedro Sánchez, nella foto d’apertura, sostenendo che non vi siano criteri tecnici sufficienti né informazioni adeguate per garantire la sicurezza della popolazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Hantavirus sulla nave da crociera: 8 casi sospetti e 3 confermati. Critiche per l’attracco alle Canarie Notizie correlate Hantavirus, Oms: 8 casi sospetti e 3 confermati sulla nave. Attraccherà sabato alle CanarieSono otto i sospetti casi di Hantavirus, di cui tre confermati tramite test di laboratorio, legati alla nave da crociera MV Hondius. Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, governatore delle Canarie contrario allo sbarco: è scontroLo sbarco alle Canarie della nave da crociera MV Hondius, alle prese con un possibile focolaio di Hantavirus, resta un caso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Cos'è il letale hantavirus? Sintomi, rischi e contagio; Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Hantavirus, cos'è e quali sono i sintomi: il punto dopo i tre morti in crociera. Hantavirus sulla nave da crociera: la testimonianza video di un ex passeggero Ecco cos'ho vistoSecondo le informazioni emerse finora, durante il viaggio sono morti due turisti olandesi, una coppia, e un cittadino tedesco. Un quarto passeggero, britannico, è stato evacuato d’urgenza in Sudafrica ... tg.la7.it Hantavirus su nave da crociera, caccia alla fonte del contagio: cosa sappiamoOgni dettaglio del viaggio della MvHondius, la nave da spedizione con passeggeri che sbarcavano su diverse isole dell'Oceano Atlantico per dedicarsi al birdwatching e ad altre attività, viene attentam ... tg24.sky.it La Svizzera segnala un caso di hantavirus: un uomo rientrato ad aprile da un viaggio in Sudamerica a bordo della nave da crociera Hondius è risultato positivo ed è ricoverato all’ospedale universitario di Zurigo dopo aver sviluppato sintomi. La moglie si è pos - facebook.com facebook "Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso". Lo afferma su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. #ANSA x.com