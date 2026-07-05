Un talento siciliano tra i più apprezzati a livello internazionale ha proposto ancora una volta i sentimenti e le passioni di una delle più celebri opere pucciniane. “Tosca”, pietra miliare della lirica, è stata eseguita dal direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro nei giorni scorsi al sesto Bratislava Oper Fest, presso il Castello della capitale slovacca. Un evento che ha segnato il ritorno dell’artista alla manifestazione dopo più di vent’anni, celebrato con una standing ovation finale dai mille spettatori presenti. Molto apprezzati anche l'Orchestra e il Coro dell'Opera del Teatro Nazionale di Košic e il cast: il soprano armeno Karine Babajanyan ( Floria Tosca), il tenore palermitano Alberto Profeta (Mario Cavaradossi) e il baritono slovacco Marián Lukác, interprete del barone Scarpia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - La "Tosca" di Francesco Di Mauro incanta Bratislava: mille spettatori in piedi per il maestro siciliano

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