Il Centro d’arte Raffaello omaggia Gianbecchina in mostra una trentina di opere del maestro siciliano

Il Centro d’arte Raffaello ha inaugurato una mostra dedicata a Gianbecchina, artista siciliano scomparso 25 anni fa. La rassegna, aperta dal 10 al 24 maggio nella Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, espone circa trenta opere del maestro. L’esposizione celebra il suo contributo nel campo artistico, con una selezione di lavori provenienti da collezioni pubbliche e private.

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