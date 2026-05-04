Una grande folla ha partecipato all’evento dedicato a San Francesco, attirata anche dalla performance di Mara Sattei che ha incantato i presenti. Nonostante le basse temperature, la piazza ha superato tutte le aspettative di affluenza. La scelta degli artisti è stata curata per coinvolgere le giovani generazioni, contribuendo al successo dell’iniziativa. La manifestazione si è svolta con un’ampia partecipazione di pubblico, creando un’atmosfera vivace e partecipata.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la piazza a superare ogni previsione nonostante il freddo?. Chi ha guidato la scelta artistica per coinvolgere le nuove generazioni?. Quali sono i prossimi appuntamenti che chiuderanno i dieci giorni di festa?. Come influirà questo successo sulla strategia turistica della città di Paola?.? In Breve DJ Davide Novello e show Love the 90s hanno seguito l'esibizione di Mara Sattei.. Pino De Rose ha curato la direzione artistica per coinvolgere le nuove generazioni.. Le celebrazioni durano dieci giorni sotto la guida del sindaco Roberto Perrotta.. La Fanfara dei Carabinieri si esibirà il 4 maggio per concludere i festeggiamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paola, record di folla per San Francesco: Mara Sattei incanta la piazza

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