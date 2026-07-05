La decisione di concedere il perdono a Balogun ha suscitato discussioni, con alcune voci che suggeriscono che questa scelta vada contro i principi dello sport. La decisione è arrivata dopo un annuncio ufficiale, seguito da polemiche e spiegazioni da parte di alcune figure pubbliche. È stato anche fatto un ringraziamento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La stessa decisione è stata ipotizzata anche per un altro atleta, Lukaku, ma non ci sono conferme ufficiali.

Dopo l’annuncio, le polemiche, le spiegazioni e perfino il ringraziamento di Trump, resta solo una domanda: era davvero necessario? La decisione della Fifa di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, e quindi di permettere all’attaccante degli Usa di giocare stanotte contro il Belgio, va oltre la logica e, soprattutto, oltre la giustizia e il rispetto dei codici. Contro i principi dello sport, che si è dato delle regole e che le fa rispettare anche quando magari sono discutibili. È chiaro a tutti che il fallo su Muharemovic che ha portato all’espulsione di Balogun nella partita contro la Bosnia non fosse né cattivo né intenzionale, ma questo non c’entra né giustifica la decisione della Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La stessa decisione sarebbe stata presa per Lukaku? Graziare Balogun va contro i principi dello sport

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