Lorenzo Spolverato ha deciso di seguire l'esempio di Shaila Gatta e ha preso la stessa decisione. Entrambi sono stati tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello 2024. La loro scelta ha attirato attenzione tra il pubblico e sui social, dove sono emersi commenti e discussioni sulla loro decisione. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o ai dettagli della decisione.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati tra i concorrenti più discussi del Grande fratello 2024. In quell'occasione, il modello milanese e l'ex velina di Striscia La Notizia iniziarono una storia d'amore che fece molto parlare l'opinione pubblica. In queste ore, l'ex gieffino è tornato prepotentemente alla ribalta per aver preso la stessa decisione dell'ex fidanzata. Lorenzo Spolverato ha scelto d'intervenire contro gli haters come riportato dal Corriere del Trentino. In particolare, l'uomo ha denunciato un utente che in una pagina social aveva scritto il seguente commento: “Uno schifoso, ma proprio schifoso, il trionfo della stupidità". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lorenzo Spolverato copia Shaila Gatta: presa la stessa decisione

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Ritorno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta Amore e Smentite al Grande Fratello 2024

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