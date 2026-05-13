Nel giorno del suo 33esimo compleanno, arrivano aggiornamenti su Romelu Lukaku, che torna in Belgio dopo aver raggiunto un accordo con il Napoli. La decisione è stata presa di comune accordo tra il calciatore e il club italiano, senza indicare dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del trasferimento. Lukaku si trasferisce in Belgio, lasciando il club partenopeo, con cui aveva firmato un contratto poco prima.

Nel giorno del suo 33esimo compleanno, arrivano aggiornamenti in merito a Romelu Lukaku. Il belga era tornato a Napoli dopo un periodo di riabilitazione fisica in Belgio, cosa che non aveva fatto piacere alla società; si è allenato qualche giorno a Castelvolturno, ma ora ha deciso di tornare nel suo Paese natale, in vista del Mondiale di quest’estate. Lukaku torna in Belgio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio: Il centravanti azzurro proseguirà in Belgio, presso il centro federale della Nazionale, il suo percorso di recupero. Si tratta di una decisione presa in comune accordo con il Napoli e la nazionale belga. Antonio Conte dovrà quindi fare a meno del gigante belga per le ultime due giornate di Serie A.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku torna in Belgio, decisione presa in comune accordo con il Napoli

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