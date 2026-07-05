La squalifica tolta a Balogun getta ombre sui Mondiali | furia Belgio spunta una chiamata tra Trump e FIFA

Balogun potrà scendere in campo per gli Stati Uniti contro il Belgio ai Mondiali 2026 dopo la revoca della squalifica. Il Belgio ha presentato proteste ufficiali, mentre si parla di una chiamata tra la Casa Bianca e la FIFA. La decisione ha sollevato polemiche e sospetti di interferenze. La partita resta sotto osservazione mentre le autorità sportive e politiche sono coinvolte nel caso.

Folarin Balogun potrà giocare USA-Belgio ai Mondiali 2026 dopo la sospensione della squalifica. Il Belgio protesta, e spunta una chiamata tra Casa Bianca e FIFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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