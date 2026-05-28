I favori le tangenti il complotto contro i giudici | così le inchieste inguaiano Pedro Sánchez in Spagna

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Spagna, sono emerse inchieste che collegano favori, tangenti e un presunto complotto contro i giudici. Le indagini accusano membri di un'organizzazione di aver cercato di destabilizzare i procedimenti giudiziari riguardanti il Partito socialista e il governo. Non sono stati ancora forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità del presunto complotto. Le autorità continuano le verifiche e le indagini per chiarire i fatti.

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Un presunto complotto. Per destabilizzare i procedimenti giudiziari che riguardavano il Partito socialist a o il governo. Ordito, secondo l’accusa, dall’ex faccendiera e militante del Psoe Leire Díez Castro. Nota come “la fontanera” (ovvero: la consigliera-ombra) e già arrestata in un’inchiesta per presunte tangenti. Questa è l’indagine che ha portato alle perquisizioni nella sede dei socialisti a Madrid mentre Pedro Sánchez arrivava ieri mattina in Vaticano per l’udienza con papa Leone XIV. E che oggi fa traballare il governo di sinistra. A indagare è il giudice dell’Audiencia Nacional Santiago Pedraz, vicino alla sinistra. I reati contestati sono a ssociazione a delinquere, corruzione, traffico di influenze, rivelazione di segreti, falsa testimonianza e reati contro le istituzioni dello Stato. 🔗 Leggi su Open.online

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