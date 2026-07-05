La Fifa sospende la squalifica di Balogun il centravanti Usa potrà giocare contro il Belgio Trump applaude

La squalifica di una giornata inflitta a Balogun, centravanti degli Stati Uniti, è stata sospesa e potrà dunque partecipare alla partita degli ottavi contro il Belgio, prevista tra lunedì 6 e martedì 7 luglio a Seattle. La sospensione riguarda il rosso ricevuto nel match contro la Bosnia-Erzegovina.

Folarin Balogun sarà a disposizione degli Stati Uniti perla sfida degli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio in programma nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio a Seattle: la squalifica di una giornata rimediata dopo il rosso contro la Bosnia-Erzegovina è stata sospesa. L’attaccante del Monaco era stato espulso per un fallo su Tarik Muharemovic e, in base al regolamento, avrebbe dovuto scontare automaticamente una giornata di stop. Pur non essendo previsto ricorso, la Fifa di propria iniziativa ha deciso di congelare la sanzione. Il comunicato della Fifa La federazione internazionale ha comunicato la decisione con una... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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