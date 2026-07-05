La sinistra sta lavorando a una proposta di aumento della tassazione sulle successioni, con l’obiettivo di colpire patrimonii elevati. La discussione si concentra sulla possibilità di introdurre una “super tassa” sugli eredi di grandi patrimoni. Questa proposta è al centro di un dibattito interno tra esponenti di diversi schieramenti, con alcune figure che spingono per un intervento più incisivo, mentre altri preferiscono mantenere un approccio più moderato. La questione viene affrontata in diversi ambienti politici e sociali.

Tema in classe: come faccio a colpire i Paperoni o presunti tali? Svolgimento della sinistra massimalista (leggi Landini, Bonelli, Schlein a giorni alterni e Movimento cinque stelle a leader alterni): piazziamo una bella patrimoniale dell’1-2% sulle ricchezze (immobili, attivi finanziari ecc) sopra la soglia di 1 o 2 milioni di euro, decidiamo franchigie e qualche esenzione (magari per gli imprenditore a noi più cari) e gli spilliamo 25 miliardi all’anno. Svolgimento della sinistra progressista (difficile a oggi identificarne i protagonisti): nulla contro la patrimoniale, ma parliamo di una nuova tassa che crea già dibattito e lascia il campo al centrodestra per la polemica politica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La sinistra prepara la super tassa sugli eredi

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