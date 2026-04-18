Negli ultimi tempi, la politica italiana ha assistito a un aumento del dibattito tra le forze di sinistra e di destra riguardo al ruolo dell’Europa. La sinistra ha puntato sugli “europeisti”, sostenendo una maggiore integrazione con l’Unione europea. La destra, invece, si sta orientando verso gli “europeenses”, un nuovo termine che indica un diverso approccio verso le istituzioni europee. La questione degli orientamenti europeisti è diventata un tema centrale nel panorama politico nazionale.

In un’epoca di profondi cambiamenti l’Unione europea è diventata sempre più centrale. Piaccia o meno, il destino di Roma passa da Bruxelles. È per questo motivo che bisogna occuparsi sempre di più (e meglio) di ciò che accade nel resto del continente e di come funziona l’Ue. La fotografia dell’Ue di oggi. Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha ridato all’Italia il ruolo che merita in seno all’Ue. Ma per incidere in profondità e in maniera duratura l’azione del governo e l’eccezionale leadership della Meloni non sono sufficienti. Nel corso degli anni la sinistra è stata molto attenta nel promuovere la propria agenda politica all’interno delle istituzioni europee.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra ha fatto leva sugli “europeisti”. La destra dovrà investire sugli “europeenses”. Ecco chi sono

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