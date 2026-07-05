La sfida del WWF oggi è il clima Ma sulla tutela della natura stiamo facendo passi indietro Il ddl caccia? Allucinante

Il WWF evidenzia che oggi la priorità è il clima, mentre sulla tutela della natura si registrano passi indietro. Il ddl sulla caccia è stato definito “allucinante”. La transizione dal focus sulla conservazione della fauna a quello sul cambiamento climatico si è concretizzata con campagne di sensibilizzazione e iniziative pubbliche, che mirano a evidenziare le problematiche ambientali più urgenti. Non sono stati forniti dettagli su specifiche azioni o proposte legislative recenti.

Come siamo passati dal tema chiave della conservazione della fauna selvatica a quello della crisi climatica? Lanciando, ad esempio, una campagna che si chiama ‘Il Panda siamo noi’, che spiega che, se oggi il panda sta molto meglio rispetto a sessant’anni fa, siamo noi a essere in pericolo a causa del mutamento climatico e della cecità con cui (non) stiamo rispondendo. Facciamo troppo poco per contrastarlo e per fermare le fonti fossili”. Luciano Di Tizio, giornalista e naturalista, è presidente del WWF Italia. Nel giorno in cui l’associazione, fondata da Fulco Pratesi, compie sessant’anni di vita, racconta come al tema della conservazione della biodiversità si sia aggiunto e affiancato un attivismo radicale sul fronte climatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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