Il difensore del Napoli ha confermato durante una conferenza stampa il suo prolungamento con la squadra, dopo la vittoria contro la Cremonese. Ha spiegato che i dettagli del rinnovo sono in fase di definizione e che l’accordo potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. La sua presenza in rosa sembra quindi garantita a lungo termine, senza ulteriori incognite legate al futuro.

Amir Rrahmani conferma la sua permanenza al Napoli e spazza ogni dubbio sul suo futuro. Il difensore è intervenuto ieri in conferenza stampa dopo la vittoria azzurra contro la Cremonese e ha annunciato che la firma del suo rinnovo potrebbe arrivare a breve. Rrahamani annuncia il rinnovo. Intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Cremonese, Rrahmani hatolto ogni dubbio sul suo futuro con un annuncio speciale: “Stiamo facendo passi avanti per il rinnovo. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”. Amir Rrahmani durante una partita del Napoli. Foto: ANSA Il difensore, tormentato dagli infortuni in questa stagione, resta il pilastro difensivo di questo Napoli, che tanto ha patito la sua assenza.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il big azzurro spazza via i dubbi sul futuro: “Stiamo facendo passi avanti”

Notizie correlate

Rrahmani: “Stiamo facendo passi avanti sul rinnovo”Il ritorno di Amir Rrahmani coincide con una serata piena per il Napoli: vittoria larga contro la Cremonese, porta inviolata e sensazioni migliori...

L’ad Dalla Salda spazza via i dubbi sul futuro: "La sopravvivenza della Vuelle non è a rischio"Dalla Salda, è vero che avete già trovato due terzi dei membri del cosiddetto ‘super-Consorzio’ e che uno dei due sarebbe la famiglia Valli? "Com’è...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Napoli, doppia conferma per sognare in grande | Due pilastri resteranno in azzurro; 'Scambio' di allenatori tra Napoli e Roma, il pensiero di Massimo Mauro: Non credo che Conte resterà in azzurro; ? BIG ROM. Il futuro di Lukaku sarà lontano da Napoli, anche se…; Grand Prix Città di Napoli - Trofeo Vecchio Amaro del Capo: i big del nuoto alla Scandone.

Il Napoli travolge la Cremonese e rimanda lo Scudetto Inter: scatto Champions prima di Milan-JuveConte batte 4-0 Giampaolo al Maradona e fa slittare la festa nerazzurra: secondo posto blindato in attesa del big match tra Allegri e Spalletti ... tuttosport.com

Napoli, Lukaku decide il futuro tra azzurro e MondialeQuando ha visto il suo nome tra quelli scelti dal ct Rudi Garcia per questa sosta nazionale, ha mostrato un mezzo sorriso. Era stato già avvisato, settimane prima, ma dopo i mesi ... ilmattino.it

NanoTV. . #Napoli- Hinterland, guerra di camorra: annullati due ergastoli, assolto Iazzetta per omicidio Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Venerdì a Napoli Gennaro Sangiuliano e Gianluca Cantalamessa si sono uniti al comitato Rer: "Basta business del buonismo". x.com