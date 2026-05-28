Pier Giovanni Cappellino, fondatore di Almo Nature, ha dichiarato che la legge attuale tutela già il diritto di caccia e ha chiesto quale sia la necessità di ampliarla, sostenendo che potrebbe mettere a rischio la biodiversità. La sua fondazione, attiva nel Monferrato, si batte per la tutela della biodiversità e si oppone al Ddl Caccia. Cappellino ha evidenziato che la legge vigente è sufficiente e che ulteriori ampliamenti potrebbero avere conseguenze negative sull'ambiente.

Attorno alla villa e alla cascina storica, tutelate dalle Belle Arti, e alle altre cascine agricole - che verranno restaurate secondo principi di bioarchitettura, di autonomia energetica e con zero occupazione di nuovo suolo - si stendono i terreni della proprietà. Un tempo campi agricoli sfruttati con l'agricoltura intensiva, oggi sono il campo di sperimentazione per un nuovo modo di intendere non solo l'agricoltura, ma il rapporto dell'uomo con la natura. Al frutteto e al vigneto si alternano prato, bosco, piante e arbusti che favoriscono la biodiversità. Una scelta che rispecchia una principio su cui Pier Giovanni Cappellino torna spesso in questa giornata passata insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pier Giovanni Cappellino, il fondatore di Almo Nature, che al profitto ha preferito la natura e ora si batte contro il Ddl Caccia: «Una legge che tutela il diritto a cacciare già c'è. Che necessità c'è di ampliarla mettendo in pericolo per la biodiversità?»

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