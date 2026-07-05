La Russia minaccia la Polonia | Varsavia rifletta sulla propria sicurezza

La Russia ha accusato la Polonia di aumentare il suo sostegno militare all’Ucraina, invitando Varsavia a riflettere sulla propria sicurezza. Il portavoce del Cremlino ha dichiarato che la Polonia si sta coinvolgendo sempre di più in questa attività e ha lanciato un avvertimento diretto senza ulteriori dettagli. La situazione ha portato a un incremento delle tensioni tra i due paesi.

La tensione tra Russia e Polonia torna a salire. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha lanciato un duro avvertimento a Varsavia, accusandola di essere sempre più coinvolta nel sostegno militare all’Ucraina e invitandola a «riflettere sulla propria sicurezza». Dichiarazioni che riaccendono lo scontro verbale tra Mosca e i Paesi della Nato più esposti sul fronte orientale. Secondo quanto riferito da Peskov durante un’intervista alla televisione russa, la Polonia avrebbe avviato sul proprio territorio la produzione di droni destinati alle forze armate ucraine. Un’attività che, secondo il Cremlino, viene seguita con attenzione dai servizi russi e rappresenterebbe un elemento di crescente preoccupazione per Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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