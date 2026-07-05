La Russa media sulla Rai Ma il Pd fa le barricate
Ignazio La Russa sta cercando di mediare sulla crisi alla Rai, mentre il Pd si oppone con fermezza. Dopo le dimissioni di massa dalla Commissione di Vigilanza Rai, il partito di sinistra ha rafforzato le sue posizioni, opponendosi alle iniziative del governo. La situazione rimane tesa, con poche aperture da entrambe le parti. La manovra di La Russa non sembra aver sbloccato la situazione, che resta caratterizzata da forti contrasti tra maggioranza e opposizione.
Mentre Ignazio La Russa prova a mediare sul caos Rai, dopo le dimissioni massa dalla Commissione di Vigilanza Rai, la sinistra è sempre di più sulle barricate. «L’opposizione presenti una rosa di nomi per favorire la nomina di un presidente di garanzia, la sottopongo io al centrodestra», rilancia il presidente del Senato per provare a spezzare l’impasse. Una proposta già fatta tre mesi fa, che anche stavolta rischia di non essere raccolta dai progressisti. «Come sempre ci vuole un compromesso. Dico al centrodestra: ritirate Agnes. Dico alla sinistra: volete un presidente di garanzia? Fate una rosa di nomi che la sottopongo io al centrodestra e provo anche a cercare un nome di garanzia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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