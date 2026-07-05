la russa media sulla rai ma il pd fa le barricate

Notizia in breve

Ignazio La Russa sta cercando di mediare sulla crisi alla Rai, mentre il Pd si oppone con fermezza. Dopo le dimissioni di massa dalla Commissione di Vigilanza Rai, il partito di sinistra ha rafforzato le sue posizioni, opponendosi alle iniziative del governo. La situazione rimane tesa, con poche aperture da entrambe le parti. La manovra di La Russa non sembra aver sbloccato la situazione, che resta caratterizzata da forti contrasti tra maggioranza e opposizione.