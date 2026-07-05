La Rai ha diffuso un comunicato per chiarire i nomi dei giudici di Ballando con le Stelle. La questione riguarda i membri della giuria, oggetto di discussione da diversi mesi e spesso al centro di indiscrezioni. La rete ha specificato quali sono i giudici ufficiali, senza fornire ulteriori dettagli sui nomi non confermati o sui possibili cambiamenti. La discussione sui componenti della giuria continua a essere presente nel dibattito pubblico e mediatico.

Il capitolo giuria di Ballando con le Stelle è il tema di cui si parla da mesi, ovunque. Dai corridoi Rai ai giornalisti che ogni settimana tirano fuori un nome diverso. Milly Carlucci ha più volte ribadito che prima c’è il cast e poi si occuperà della giuria, in particolare del posto lasciato vacante dal passaggio a Mediaset di Selvaggia Lucarelli. Si è parlato a più riprese di Barbara d’Urso, che da concorrente passerebbe a giurata, poi di Giuseppe Cruciani, di Belen e negli ultimi giorni è spuntato il nome di Geppi Cucciari. Con Milly Carlucci abbiamo temporaneamente congelato la riflessione sulla giuria. So che lei sta andando avanti con la selezione del cast; la devo incontrare a breve per capire quale filosofia si voglia adottare per la costruzione del gruppo dei concorrenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

Segui gli aggiornamenti su Ballando con le stelle.

© Bubinoblog.altervista.org - BALLANDO CON LE STELLE: RAI INTERVIENE SULLA GIURIA E FA CHIAREZZA SUI NOMI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In Rai è guerra aperta: Milly Carlucci vuole Barbara DUrso, interviene Salvini! Caos totale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ‘Ballando con le stelle’, D’Urso e Lucarelli in giuria? Milly Carlucci fa chiarezza e svela le novità dello show

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza su Raimondo Todaro, Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso: “La giuria arriverà dopo”

Temi più discussi: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci disperata: Prega perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso, il retroscena; Ballando con le Stelle, colpo di scena in giuria: arriva Geppi Cucciari; Il dopo Lucarelli a Ballando con le Stelle: spunta il nome di Geppi Cucciari in giuria; Geppi Cucciari verso Ballando con le stelle? L'indiscrezione sul ruolo di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, la decisione della Rai sulla giuria: Noi e Milly Carlucci.... Chi prende il posto di Selvaggia LucarelliSelvaggia Lucarelli ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le Stelle, ma chi prenderà il suo posto? Ecco la decisione della Rai ... libero.it

Svolta in giuria a Ballando con le Stelle: tra nomi e pressioni politicheLa partenza di Selvaggia Lucarelli ha aperto una corsa al sostituto nella giuria di Ballando con le Stelle: spuntano ipotesi su Barbara D’Urso, pressioni politiche e l’ipotesi concreta di Geppi Cuccia ... notizie.it

Selvaggia Lucarelli era un cardine a #BallandoConLeStelle? Paolo Belli: Io sono dalla prima puntata, ho visto tanti giurati venire e andarsene. La forza del programma sono il ballo, l’eleganza, le storie e Milly. Amadeus ballerino? Bella idea Da @SuperGui x.com

Chi sta meglio con il taglio a zero: Gleb, Alan, Mark o Val? Per me, nessuno può portarlo come Gleb! Per favore condividi la tua opinione qui reddit