Durante una trasmissione televisiva, un giornalista ha commentato le recenti dichiarazioni di un esponente politico riguardo alle battute fatte su una flotta di attivisti. Ha sottolineato come, senza quell’evento, probabilmente l’attenzione mediatica sulla questione di Gaza sarebbe minore o assente. In passato, lo stesso politico aveva difeso le posizioni di un governo straniero riguardo ai bambini di Gaza, mentre ora fa commenti diversi.

“Se non ci fosse la Flotilla, non si parlerebbe di Gaza, o se ne parlerebbe ancor meno di quel poco che già se ne parla”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite ad Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Vorrei vedere lui. Vorrei vedere La Russa in un carcere israeliano a prendere le botte. Confesserebbe anche cose che non ha fatto, probabilmente – ha continuato il direttore –. Questa cosa di valutare l’utilità della Flotilla dal numero dei palestinesi. perché, la Flotilla ha mai detto che vanno a salvare la vita dei palestinesi assassinati dall’esercito israeliano? Non mi pare che questo sia lo scopo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Le battute di La Russa sulla Flotilla? Forse si vergogna perché dieci anni fa lui e Meloni difendevano i bambini di Gaza, non Netanyahu”

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