Il team di Pontedera per la stagione 2026-27 si sta avvicinando alla formazione definitiva. Non sono stati annunciati ancora i nomi ufficiali dei nuovi acquisti, ma sembra che siano stati fatti progressi significativi nel rafforzamento della rosa. Il presidente ha confermato di aver concluso gran parte delle trattative, lasciando aperta solo la fase finale di definizione. La squadra si avvicina così alla composizione definitiva, anche se i dettagli ufficiali devono ancora essere comunicati.

Anche se di nomi ufficiali non ne sono stati ancora fatti, il Pontedera 2026-27 sembra sia già quasi completo. Il lavoro svolto dal presidente Gustavo Nikitiuk e dal direttore sportivo Simone Quintieri con la collaborazione dell’allenatore Giuseppe Mascara – che non è ancora stato annunciato ma che nelle stanze che contano si da per certo essere lui – avrebbe già prodotto una larga parte dell’organico con cui affrontare il prossimo campionato di Serie D. Alcuni nomi di giocatori sembrano già certi, come i cugini Tobias e Lorenzo del Piero, rispettivamente figlio e nipote di Alessandro, entrambi classe 2007, come il portiere Francesco Gattuso, nipote di Gennaro (che è lo zio), classe 2005, e come Lorenzo Bardini, difensore classe 2000, arrivato a Pontedera nell’estate 2020 e ceduto in D al Cascina nel mercato invernale del gennaio 2021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La rosa è quasi completa. Ma mancano le conferme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Completate le operazioni di spoglio in quasi tutti i comuni al voto: mancano all'appello pochissime sezioniLe operazioni di spoglio sono state completate in quasi tutti i comuni della provincia di Napoli, con poche sezioni ancora da scrutinare.

La nuova "piazza" Quasimodo prende forma ma le critiche non mancanoIl cantiere per la ristrutturazione della ex villetta Quasimodo, il noto spazio verde vicino alla stazione centrale, è in corso.

Temi più discussi: Luisa Muraro e la rosa di Silesio; Il Mondiale con le scarpe rosa; Vipera, più temuta che pericolosa: Il clima ne sta cambiando le abitudini; La quasi 15enne Harper Beckham ha un beauty look sempre più girly e chic, in pieno stile old money.

Il #Napoli ha già bruciato gli introiti #Champions: quasi 90 milioni nei riscatti di #Hojlund, #Lucca e #Alisson La rosa è extralarge, scrive la Gazzetta, e prima di comprare bisogna incassare: piazzare in fretta Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Zerbin e gli altri in esub x.com

Perché la mia pothos ha del rosa? È una Golden. reddit

Nazionale brasiliana in allenamento con la rosa quasi al completo per la sfida contro il GiapponeDopo l'allenamento di venerdì condizionato da otto assenze, la Seleção è tornata a lavorare a ranghi compatti questo sabato mattina. Tutto fa pensare che verrà confermato l'undici titolare che ha batt ... corrieredellosport.it

Inter, solo Bisseck indisponibile per il Como: Chivu ha la rosa quasi completaL'Inter prosegue con determinazione la sua preparazione in vista dell'imminente impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri affrontare il Como. La partita è fissata per la serata di domenica, con ... it.blastingnews.com