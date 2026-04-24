La nuova piazza Quasimodo prende forma ma le critiche non mancano

Il cantiere per la ristrutturazione della ex villetta Quasimodo, il noto spazio verde vicino alla stazione centrale, è in corso. Mentre i lavori proseguono, si moltiplicano le voci di chi esprime dubbi e contestazioni riguardo alle modifiche apportate e allo stato attuale del progetto. La trasformazione della piazza, che prenderà il nome di Quasimodo, sta suscitando reazioni contrastanti tra cittadini e comitati locali.

Il cantiere avanza e con esso anche le critiche. Parliamo dell'ormai ex villetta Quasimodo, il celebre spazio verde a due passi dalla stazione centrale. Lo scorso settembre sono iniziati i lavori per riqualificare lo spazio e trasformarlo in una piazza senza più recinzioni. Una rivoluzione dopo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Via Curiel si trasforma in un’isola pedonale e la nuova piazza Giardini De Amicis prende sempre più formaIl cantiere fa parte dei lavori del Gruppo Hera per la realizzazione della vasca di laminazione per ridurre gli scarichi a mare in caso di pioggia...