Completate le operazioni di spoglio in quasi tutti i comuni al voto | mancano all' appello pochissime sezioni
Le operazioni di spoglio sono state completate in quasi tutti i comuni della provincia di Napoli, con poche sezioni ancora da scrutinare. I risultati ufficiali sono stati resi noti, mentre alcune sezioni rimangono in attesa di chiusura. Nessuna variazione significativa è stata segnalata rispetto alle proiezioni precedenti. Le schede sono state conteggiate e i dati definitivi sono stati trasmessi alle autorità competenti. La maggioranza dei comuni ha concluso le operazioni di voto e scrutinio.
Sono state completate le operazioni di spoglio in quasi tutti i comuni al voto in provincia di Napoli. Secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno, mancano all'appello solamente tre sezioni: due a Pompei dove si andrà sicuramente al ballottaggio e una a Sorrento, dove Fattorusso non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Renovar Antes o Renovar Despues, Según lo Pida el Olivo
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