Completate le operazioni di spoglio in quasi tutti i comuni al voto | mancano all' appello pochissime sezioni

Notizia in breve

Le operazioni di spoglio sono state completate in quasi tutti i comuni della provincia di Napoli, con poche sezioni ancora da scrutinare. I risultati ufficiali sono stati resi noti, mentre alcune sezioni rimangono in attesa di chiusura. Nessuna variazione significativa è stata segnalata rispetto alle proiezioni precedenti. Le schede sono state conteggiate e i dati definitivi sono stati trasmessi alle autorità competenti. La maggioranza dei comuni ha concluso le operazioni di voto e scrutinio.