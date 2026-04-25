Berlinguer – La grande ambizione | tutto quello che c’è da sapere sul film

Berlinguer – La grande ambizione: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Berlinguer – La grande ambizione, film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano in un arco di vita dal 1973 al 1978. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentano per 5 anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia con il compromesso storico.🔗 Leggi su Tpi.it

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Rai3 stasera alle 21:20 propone in prima visione BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE e credo sia un film giustissimo per la giornata di oggi 25 aprile. Perché tornare a Enrico Berlinguer con un racconto ampio, capace di restituirne la statura immensa, sig - facebook.com facebook