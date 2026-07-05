L'Islanda si appresta a votare in un referendum sulla possibilità di aderire all'Unione europea, decisione presa dopo le minacce di Donald Trump riguardo alla Groenlandia e l'aumento dei costi della vita sull'isola. La consultazione si svolgerà nei prossimi mesi e deciderà se il paese entrerà nell'Unione europea. La decisione segue le pressioni esterne e le sfide economiche che il paese sta affrontando.

Messa sotto pressione dalle minacce di Donald Trump nei confronti della vicina Groenlandia e dall'altissimo costo della vita, l'isola voterà in un referendum se compiere o meno il grande passo dell'adesione all'Unione europea. Il reportage del quotidiano spagnolo El País. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La ricca Islanda ora ha voglia di Unione europea. E a noi converrebbe

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