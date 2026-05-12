E ora l’Unione Europea vorrebbe trattare con la Russia

L’Unione Europea sta considerando di avviare negoziati diretti con la Russia. Lo ha annunciato l’Alto rappresentante UE per gli Esteri, spiegando che i Paesi membri stanno discutendo le modalità per avvicinare le posizioni e avviare un eventuale dialogo con Mosca. La questione è al centro di alcuni incontri tra i rappresentanti europei, mentre non sono ancora state definite date o dettagli specifici.

I vertici dell’Unione Europea sarebbero pronti a trattare con la Russia. Ne ha parlato l’Alto rappresentante UE per gli Esteri Kaja Kallas, che ha rivelato come i Paesi membri stiano discutendo le modalità con cui impegnarsi direttamente in negoziati con Mosca. Ha precisato che nel prossimo incontro informale previsto a Cipro il 27 e 28 maggio la questione sarà approfondita dai rispettivi Ministri degli Esteri. Proprio la Kallas vuole guidare la missione. Sarebbe un passo notevole da parte dell’Unione Europea, che finora ha sdegnosamente rifiutato qualunque ipotesi di dialogo col Cremlino. Ancor più sbalorditivo il fatto che proprio la Kallas si sia proposta per guidare la missione.🔗 Leggi su Follow.it

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Travaglio: ecco cosa accade se l’UE attacca la Russia

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