La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto una richiesta di archiviazione presentata da una pubblica accusa di Benevento, ritenendo che l’approccio con una donna fosse caratterizzato da atteggiamenti sessisti. La decisione si basa su argomentazioni che evidenziano come l’atteggiamento dell’accusa fosse influenzato da stereotipi di genere, tra cui l’idea che l’uomo debba prevalere sulla resistenza femminile durante un contatto con una donna. La Corte ha giudicato tali argomentazioni come discriminatorie e non conformi ai principi di parità.

Una richiesta di archiviazione motivata con argomenti giudicati «sessisti» dalla Corte dei diritti dell'uomo. «È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito, che nel caso di specie appare particolarmente amante della materia, tenta l’approccio sessuale». Ad argomentare così la decisione con la quale archiviare la denuncia per violenza domestica e stupro presentata, nel 2021, dalla cittadina francese Audrey Ubeda nei confronti del suo ex compagno, è stato un pm donna della Procura di Benevento. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - «Nell'approccio con la donna l'uomo deve vincere la sua resistenza»: la Cedu accusa una pm di Benevento di «approccio sessista»

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