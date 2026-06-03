Il film “And Justice for All” diventerà una serie tv su Netflix. La pellicola, con Al Pacino, è considerata un classico del legal thriller. La produzione ha annunciato che trasformerà il film in una serie, mantenendo il titolo originale. La notizia è stata comunicata senza indicare una data di uscita. Al Pacino ha interpretato un avvocato in un ruolo che ha segnato una delle sue performance più note.

And Justice for All segna una delle migliori interpretazioni del grande Al Pacino, oltre ad esse di per sé tra i film cult più noti di sempre nel genere del legal thriller. Il film del 1979 ha ancora tanto da raccontare e adesso potrà farlo in un nuovo formato seriale, direttamente destinato alla piattaforma streaming Netflix. Un film che ha fatto la storia. Scritto da Jeremy Miller e Dan Cohn ( That Was Then ), And Justice for All è descritto come uno sguardo grintoso sulla vita imperfetta di un avvocato idealista mentre lotta per combattere un sistema legale corrotto fino a quando finalmente si spezza. Il film del 1979, scritto da Valerie Curtin e Barry Levinson e diretto da Norman Jewison, ha come protagonisti Al Pacino, Jack Warden e John Forsythe, con Lee Strasberg, Jeffrey Tambor, Christine Lahti, Craig T. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - ‘And Justice For All’ diventerà una serie tv Netflix: il film con Al Pacino ha ancora tanto da dire

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