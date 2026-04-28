Moscerine Film Festival piccoli registi tornano in sala Lino Banfi giurato speciale

Dal 4 al 10 maggio si svolge la quinta edizione del Moscerine Film Festival, dedicato a piccoli registi, giornalisti e presentatori tutti sotto i 12 anni. Le proiezioni si tengono presso il Cinema Broadway e il Nuovo Cinema Aquila. Tra i partecipanti, un giurato speciale: l’attore noto per il suo ruolo in commedie italiane, che ha accettato di far parte della giuria. L’evento si concentra sui cortometraggi realizzati dai giovani autori.

Piccoli registi, giornalisti e presentatori, tutti under 12: sono loro i protagonisti della quinta edizione del Moscerine Film Festival, in programma dal 4 al 10 maggio al Cinema Broadway e al Nuovo Cinema Aquila. Il programma dell'edizione 2026 del primo e unico festival cinematografico per.🔗 Leggi su Romatoday.it

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