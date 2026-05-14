La promessa anticipazioni al 23 maggio | Toño offre un lavoro a Enora

Nelle anticipazioni della prossima settimana, si segnala che uno dei personaggi offre un’opportunità lavorativa a un’altra. In particolare, si parla di un’offerta di lavoro nell’hangar rivolta a una donna. La notizia introduce un possibile sviluppo nelle vicende dei protagonisti e sarà approfondita nelle puntate dal 17 al 23 maggio.

La promessa, anticipazioni dal 17 al 23 maggio. Toño offre a Enora l’opportunità di lavorare nell’hangar. Durante l’assenza di Manuel, Toño offre a Enora l’opportunità di lavorare nell’hangar alla costruzione di un motore aeronautico. Fianco a fianco, la giovane dimostra grande talento e sorprende tutti con idee innovative capaci di migliorare le prestazioni degli aerei. Toño, però, presenta quelle intuizioni come proprie quando conduce Manuel nell’hangar per mostrargli i progressi del progetto. Manuel resta colpito, ma in seguito scopre che dietro le modifiche c’è in realtà Enora, continuano le anticipazioni de La promessa. Impressionato dalle sue capacità, decide immediatamente di assumerla per collaborare ufficialmente allo sviluppo dei motori.🔗 Leggi su 2anews.it

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