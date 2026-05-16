Toño approfitta dell'assenza di Manuel e lascia entrare Enora nell'hangar. La giovane rivela un talento straordinario per la meccanica, sorprendendolo con idee rivoluzionarie sui motori. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: approfittando dell'assenza di Manuel, Toño apre le porte del laboratorio a Enora, che lo stupisce con la sua intelligenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 17 maggio: Enora sorprende Toño con il suo talento geniale

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La Promessa - Anticipazioni 24 e 25 Aprile 2026 - MANUEL SCOPRE CHE TONIO NON E' SPOSATO

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