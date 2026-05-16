La Promessa anticipazioni 17 maggio | Enora sorprende Toño con il suo talento geniale
Toño approfitta dell'assenza di Manuel e lascia entrare Enora nell'hangar. La giovane rivela un talento straordinario per la meccanica, sorprendendolo con idee rivoluzionarie sui motori. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: approfittando dell'assenza di Manuel, Toño apre le porte del laboratorio a Enora, che lo stupisce con la sua intelligenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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La Promessa anticipazioni 17 maggio: Enora sorprende Toño con il suo talento genialeLa Promessa anticipazioni 17 maggio: Enora sorprende Toño con il suo talento geniale nell’hangar di Manuel. Le sue idee sui motori lasciano tutti senza parole. movieplayer.it
La Promessa Anticipazioni 17 maggio 2026: Enora stupisce Toño, grande sorpresa nell'hangar di Manuel!Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 maggio 2026. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it
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