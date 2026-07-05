La parola della settimana è escort
Una donna è stata arrestata durante un controllo in strada, trovata con documenti falsi e un telefono cellulare con numeri sospetti. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati alcuni biglietti e denaro contante. La stessa avrebbe ammesso di lavorare come accompagnatrice, ma ha negato ogni altra attività. La donna è stata portata in caserma per ulteriori accertamenti.
Escort? Macché. Vuoi mettere, al confronto con l’edulcorante termine inglese, giunto da noi tre quarti di secolo fa (per indicare l’accompagnatore di una persona in viaggio, o da “scortare” in un evento mondano), gli appellativi italici di chi è andato a lezione dai soliti dispensatori di “panem et trivium”? Uno per tutti: «La donna che vende il proprio corpo in una blasfema parodia dell’amore è una puttana, una baldracca, una bagascia, una mignotta, una zoccola, una troia. Sono uno scrittore e voglio onorare il suo mestiere di putta cattiva, di ragazzaccia, di bad girl cantata da Donna Summer e poi Jamiroquai. La verità rende liberi e non chiamandola escort salvo il suo cliente e salvo lei» (Camillo Langone, “Il Foglio”, 11 settembre 2009). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Fulminacci - Stupida sfortuna (Official Video - Sanremo 2026)
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Sub, la parola della settimana
Leggi anche: Carburante è la parola della settimana
Temi più discussi: Abitare il piemontese / La parola della settimana è Dossèt; Afa, tra caldo soffocante, cambiamento climatico e luoghi comuni; Il viaggio della Parola alla 51ª Settimana biblica diocesana: dal 29 luglio al 2 agosto al Centro Chiavacci; La parola a Disco Club, le uscite della settimana - ‘The Wow Signal’ ovvero il grande ritorno dei Muse.
PODCAST | Scisma è una parola che profuma di Medioevo ma che parla dell’attualità più di quanto sembri. A parte le questioni liturgiche e dottrinali è usata anche in psicoanalisi. La parola della settimana di Massimo Sebastiani #ANSA x.com
PODCAST | Scisma è una parola che profuma di Medioevo ma che parla dell’attualità più di quanto sembri. A parte le questioni liturgiche e dottrinali è usata anche in psicoanalisi. La parola della settimana di Massimo Sebastiani #ANSA facebook
say?n? • ????? • ????? | Parola Nativa della Settimana | parola tipica della settimana • ??? ??? ?? ???? reddit
Oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio, in videoDa chi sta finalmente uscendo dalla nebbia emotiva a chi deve iniziare a mettere dei confini. L’oroscopo della settimana ... iodonna.it
Oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio, in videoDa chi sente i cambiamenti maturare sottopelle a chi sta accogliendo una fase più ambiziosa. L’oroscopo della settimana ... iodonna.it