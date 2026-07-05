La parola della settimana è escort

Notizia in breve

Una donna è stata arrestata durante un controllo in strada, trovata con documenti falsi e un telefono cellulare con numeri sospetti. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati alcuni biglietti e denaro contante. La stessa avrebbe ammesso di lavorare come accompagnatrice, ma ha negato ogni altra attività. La donna è stata portata in caserma per ulteriori accertamenti.