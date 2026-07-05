La parola della settimana è escort

Da liberoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata arrestata durante un controllo in strada, trovata con documenti falsi e un telefono cellulare con numeri sospetti. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati alcuni biglietti e denaro contante. La stessa avrebbe ammesso di lavorare come accompagnatrice, ma ha negato ogni altra attività. La donna è stata portata in caserma per ulteriori accertamenti.

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Escort? Macché. Vuoi mettere, al confronto con l’edulcorante termine inglese, giunto da noi tre quarti di secolo fa (per indicare l’accompagnatore di una persona in viaggio, o da “scortare” in un evento mondano), gli appellativi italici di chi è andato a lezione dai soliti dispensatori di “panem et trivium”? Uno per tutti: «La donna che vende il proprio corpo in una blasfema parodia dell’amore è una puttana, una baldracca, una bagascia, una mignotta, una zoccola, una troia. Sono uno scrittore e voglio onorare il suo mestiere di putta cattiva, di ragazzaccia, di bad girl cantata da Donna Summer e poi Jamiroquai. La verità rende liberi e non chiamandola escort salvo il suo cliente e salvo lei» (Camillo Langone, “Il Foglio”, 11 settembre 2009). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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