Università classifica Cwur | mancano fondi per la ricerca atenei italiani in calo Sapienza prima seguita da Padova Milano Bologna e Napoli

Notizia in breve

Secondo la classifica Cwur, le università italiane sono in calo rispetto alla concorrenza internazionale, a causa di insufficienti fondi destinati alla ricerca. La graduatoria vede la prima posizione occupata da un ateneo, seguito da altri istituti come quelli di Padova, Milano, Bologna e Napoli. La mancanza di risorse limita le possibilità di sviluppo e di miglioramento delle strutture e dei progetti di ricerca.