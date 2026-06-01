Università classifica Cwur | mancano fondi per la ricerca atenei italiani in calo Sapienza prima seguita da Padova Milano Bologna e Napoli
Secondo la classifica Cwur, le università italiane sono in calo rispetto alla concorrenza internazionale, a causa di insufficienti fondi destinati alla ricerca. La graduatoria vede la prima posizione occupata da un ateneo, seguito da altri istituti come quelli di Padova, Milano, Bologna e Napoli. La mancanza di risorse limita le possibilità di sviluppo e di miglioramento delle strutture e dei progetti di ricerca.
Le università del nostro Paese faticano a tenere il passo con la concorrenza internazionale. I dati della classifica globale elaborata dal Center for World University Rankings (Cwur) mostrano una situazione complessa per il sistema accademico della Penisola. Il 79% degli atenei italiani scivola infatti verso il basso nella graduatoria. A livello mondiale, Harvard mantiene saldamente il comando. L’analisi generale evidenzia un arretramento delle istituzioni statunitensi ed europee, a fronte di una crescita di quelle cinesi, forti di grandi investimenti economici. Gli analisti del Cwur hanno passato in rassegna oltre ventunomila istituzioni, incrociando 81 milioni di dati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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