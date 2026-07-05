la larcianese si assicura i gol di fantini in difesa presi zefi baggiani e liberati

Notizia in breve

La Larcianese ha ingaggiato Fantini, garantendosi i suoi gol. In difesa sono stati presi Zefi, Baggiani e Liberati. Il mercato è in fermento, con il direttore sportivo e l’allenatore che hanno approvato gli acquisti. La società ha dunque rafforzato la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza.