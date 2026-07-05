La Larcianese si assicura i gol di Fantini In difesa presi Zefi Baggiani e Liberati
La Larcianese ha ingaggiato Fantini, garantendosi i suoi gol. In difesa sono stati presi Zefi, Baggiani e Liberati. Il mercato è in fermento, con il direttore sportivo e l’allenatore che hanno approvato gli acquisti. La società ha dunque rafforzato la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza.
Il mercato della Larcianese è in pieno movimento. Il direttore sportivo Gabriele Cerri e l’allenatore Maurizio Cerasa, su approvazione del presidente Alessandro Dami, hanno eseguito importanti colpi di rafforzamento della rosa, in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Chiaramente la squadra viene costruita tenendo conto che nel in Eccellenza il prossimo anno dovranno giocare obbligatoriamente un calciatore del 2007 e uno nato nel 2008. Iniziamo con l’elencare i nomi dei nuovi arrivati. Per il reparto difensivo sono stati acquistati Matia Zefi classe 1994 dalla Lastrigiana, Lorenzo Baggiani classe 2002 dell’Antella e Tommaso Liberati, 2003 dal Cuoiopelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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