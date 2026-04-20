Nel campionato di Serie B, il Modena si trova a dover risolvere le difficoltà difensive, avendo subito otto gol nelle ultime quattro partite. L'allenatore ha sottolineato pubblicamente la necessità di migliorare il reparto arretrato, soprattutto in vista delle sfide più decisive della stagione. La squadra cerca quindi una svolta difensiva per affrontare al meglio le prossime gare.

Quando Andrea Sottil afferma che, ora, la fase difensiva merita un miglioramento incisivo alle porte del momento più caldo della stagione, ha ragione. Dal ritorno dalla sosta per l’ultimo impegno della Nazionale, il Modena ha visto calare nettamente il rendimento della sua difesa, incassando otto reti in quattro partite (media di due a gara) e volendo includere anche quella presa dal Mantova prima della pausa, il dato sale a nove in cinque uscite. Il tutto si riduce sempre ai giocatori di difesa ma c’è tanto altro dietro alla capacità di mantenere la porta e comprende tutti quanti. Il Modena è stata la miglior squadra in tal senso per quasi un intero campionato, scettro che invece ora passa al Monza con 27 gol subiti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Il Modena deve ritrovare la difesa. Otto gol presi nelle ultime quattro

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