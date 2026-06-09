La squadra di Futsal della Larcianese ha annunciato il trasferimento di Vitolo al San Giovanni, dopo aver segnato 44 gol nella Serie C2. La società ha ringraziato il giocatore per il contributo fornito durante la stagione. La formazione ha concluso il campionato con questa operazione di mercato, senza ulteriori dettagli su altri movimenti. La stagione si è conclusa con il bilancio delle prestazioni dei giocatori e delle attività svolte.

La Larcianese calcio fa un bilancio sulla propria formazione Futsal che ha partecipato alla Serie C2. La squadra è stata presa un anno fa dopo che era stata affiliata per trenta anni il Montalbano Calcio. Il tecnico e vero e proprio factotum è il larcianese Gregory Malucchi. Gli allenamenti vengono svolti nella palestra delle scuole Ferrucci di Larciano che, per le dimensioni troppo piccole, non può ospitare le gare ufficiali che vengono disputate al Palazzetto Le Fornaci di Pistoia. Anche il presidente della Larcianese Alessandro Dami è entusiasta di questo progetto con il Futsal, anche perché sul finale della stagione c’è stata una vera e propria sinergia con la squadra Allievi di calcio a undici nella gestione degli allenamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Futsal serie c2. La Larcianese applaude il talento Vitolo: dopo 44 gol gol passa al San Giovanni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa in via Roma per la promozione del Real Casapesenna in Serie C2 di futsal | FOTOUna festa in via Roma ha celebrato la promozione del Real Casapesenna C5 in Serie C2 di futsal.

GOL SERIE A | Ferguson segna il primo gol in Italia | Raccolta obiettivi | Turno 12 | Serie A 2025/26Nel dodicesimo turno della Serie A 2025/26, Ferguson ha segnato il suo primo gol in Italia, contribuendo alla sequenza di marcature di questa...

Temi più discussi: Conclusi i playoff, questa la graduatoria per l'Eccellenza; Imolese Calcio, questa volta ci siamo: può iniziare l’era di Giovanni Tarantino; Scheda squadra San Giovanni Evangelista; Futsal serie c2. La Larcianese applaude il talento Vitolo: dopo 44 gol gol passa al San Giovanni.

Futsal Serie C2. Larcianese applauds talented Vitolo: after 44 goals, he moves to San Giovanni.It allows Audicom Srl (the data controller) to analyze users' use of digital text content for audience measurement purposes (i.e., for anonymous and aggregate analysis and statistics on user-accessed ... sport.quotidiano.net

Futsal serie c2. La Larcianese applaude il talento Vitolo: dopo 44 gol gol passa al San GiovanniLa Larcianese calcio fa un bilancio sulla propria formazione Futsal che ha partecipato alla Serie C2. La squadra è ... sport.quotidiano.net