la gara di kitesurf e la beffa tavola sparita da milano a marsala sportivo risarcito dopo cinque anni

Notizia in breve

Nel 2021, un atleta di kitesurf partì da Milano per partecipare a una gara a Marsala, in Sicilia. Durante l’evento, la tavola con cui si allenava e gareggiava scomparve. Dopo cinque anni di lunghe procedure legali, lo sportivo ha ricevuto un risarcimento. La scomparsa della tavola ha causato un ritardo di anni nelle attività sportive dell’atleta, che ha infine ottenuto un risarcimento per il danno subito.