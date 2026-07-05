La gara di kitesurf e la beffa Tavola sparita da Milano a Marsala Sportivo risarcito dopo cinque anni
Nel 2021, un atleta di kitesurf partì da Milano per partecipare a una gara a Marsala, in Sicilia. Durante l’evento, la tavola con cui si allenava e gareggiava scomparve. Dopo cinque anni di lunghe procedure legali, lo sportivo ha ricevuto un risarcimento. La scomparsa della tavola ha causato un ritardo di anni nelle attività sportive dell’atleta, che ha infine ottenuto un risarcimento per il danno subito.
Era l’estate del 2021 quando l’appassionato di kitesurf partì da Milano per partecipare a una gara a Marsala: località della Sicilia con il suo Stagnone che, per le condizioni meteo e geografiche ideali, è una delle mete più gettonate per lo sport, variante del surf che consiste nel farsi trainare da un aquilone usando il vento come propulsore. Solo che l’attrezzatura, spedita dal capoluogo lombardo affidandosi a una piattaforma online, non arrivò mai a destinazione al resort dove alloggiava, costringendo lo sportivo a prendere a noleggio a Marsala le attrezzature per poter partecipare alla competizione internazionale. Cinque anni dopo,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Il vero senso dello sport. Dopo la gara, tutti a tavolaNell'ultima giornata di campionato, due squadre che non avevano più obiettivi da raggiungere si sono sfidate sul campo.
Campo sportivo di Villalta, avviso pubblico per la gestione per la durata di cinque anniÈ stato avviato un avviso pubblico per affidare la gestione del campo sportivo di Villalta a Cesenatico.