Campo sportivo di Villalta avviso pubblico per la gestione per la durata di cinque anni
È stato avviato un avviso pubblico per affidare la gestione del campo sportivo di Villalta a Cesenatico. La procedura riguarda un contratto di cinque anni, con un corrispettivo annuo di 5.000 euro. L'impianto si trova in via XXV Aprile 26. La selezione prevede la presentazione di offerte da parte di soggetti interessati, secondo le modalità stabilite nel bando pubblicato di recente.
Scatta in queste ore a Cesenatico l'avviso pubblico per la gestione del campo sportivo di Villalta, l'impianto che si trova in via XXV Aprile 26: la durata dell'affidamento in gestione sarà di 5 anni con un corrispettivo annuo di 5.000 euro a favore del concessionario a sostegno delle iniziative. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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