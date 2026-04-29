il vero senso dello sport dopo la gara tutti a tavola

Nell'ultima giornata di campionato, due squadre che non avevano più obiettivi da raggiungere si sono sfidate sul campo. Al termine della partita, i giocatori si sono riuniti per condividere un momento di convivialità, sedendosi insieme a tavola. La scena ha mostrato come, anche in un contesto sportivo, il rapporto tra i partecipanti può proseguire oltre la competizione, sottolineando il valore di unione e rispetto tra gli atleti.

Ultima giornata di campionato, due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione e – soprattutto – la ferma volontà della società ospitante di ribadire che il calcio deve essere "un potente veicolo promozionale capace di creare passione, unione e solidarietà all’interno delle comunità con gli sportivi e i tifosi che si uniscono ai colori della propria squadra con un senso di appartenenza spesso superiore alle ideologie". Ecco perché il GhiviBorgo dopo la gara di sabato con il Grosseto, ha deciso di organizzare all’interno dello stadio una merenda da offrire ai tifosi, sia quelli della formazione lucchese sia quelli maremmani al seguito dei biancorossi: "Festeggeremo – dicono dalla società lucchese – con i nostri e soprattutto con i tifosi ospiti, offrendo a tutti gli sportivi i prodotti del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Crollata dopo una giornata campale...mi trovo a leggere a ore piccole questo bell'articolo sulla mia esperienza recente e ad emozionarmi di meravigliaGrazie a Stefania Giosa, una collega del Liceo Classico Piccolomini di Siena, ai ragazzi, alla scuola e all - facebook.com facebook

. #1M2026 sta prendendo forma, passo dopo passo, suono dopo suono. Grazie agli sponsor del Concerto Primo Maggio Roma per essere parte di questo percorso, prima ancora che tutto inizi. @OtofarmaSpa x.com