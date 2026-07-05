La forza delle donne contro il nazismo | Resistenza disarmata e coraggiosa

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Carrara si ricorda l’82esimo anniversario dell’insurrezione delle donne del 7 luglio 1944, evento che si inserisce anche nelle celebrazioni degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne. L’appuntamento prevede alle 18 gli onori ai Gonfaloni e la deposizione di una corona presso la targa dedicata a quell’insurrezione. L’evento si svolge nel contesto delle commemorazioni ufficiali di questa ricorrenza.

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di Daniele Rosi CARRARA Carrara celebra l’82esimo anniversario del 7 luglio 1944 e gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. L’appuntamento è martedì alle 18 con gli onori ai Gonfaloni e la deposizione di una corona alla targa dedicata all’insurrezione delle donne carraresi. Seguirà il Consiglio comunale solenne con saluti istituzionali, intervento dell’Anpi con la presidente locale Almarella Binelli e l’orazione ufficiale di Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. Alle 18.30 corteo fino a Piazza 2 Giugno e omaggio al bassorilievo delle donne carraresi, con accompagnamento della Filarmonica "G. Verdi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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