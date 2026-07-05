A Carrara si ricorda l’82esimo anniversario dell’insurrezione delle donne del 7 luglio 1944, evento che si inserisce anche nelle celebrazioni degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del diritto di voto alle donne. L’appuntamento prevede alle 18 gli onori ai Gonfaloni e la deposizione di una corona presso la targa dedicata a quell’insurrezione. L’evento si svolge nel contesto delle commemorazioni ufficiali di questa ricorrenza.

di Daniele Rosi CARRARA Carrara celebra l’82esimo anniversario del 7 luglio 1944 e gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. L’appuntamento è martedì alle 18 con gli onori ai Gonfaloni e la deposizione di una corona alla targa dedicata all’insurrezione delle donne carraresi. Seguirà il Consiglio comunale solenne con saluti istituzionali, intervento dell’Anpi con la presidente locale Almarella Binelli e l’orazione ufficiale di Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. Alle 18.30 corteo fino a Piazza 2 Giugno e omaggio al bassorilievo delle donne carraresi, con accompagnamento della Filarmonica "G. Verdi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La forza delle donne contro il nazismo : "Resistenza disarmata e coraggiosa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montevarchi, incontro con Benedetta Tobagi per raccontare “La Resistenza delle donne”A Montevarchi si è svolto un incontro con Benedetta Tobagi dedicato a “La Resistenza delle donne”.

Reggio Calabria: il coraggio delle donne tra Resistenza e dirittiA Reggio Calabria si parla del ruolo delle donne nella Resistenza e nella difesa dei diritti.

Temi più discussi: Facciamo Resistenza. Calò: La forza di un cammino che non si è mai interrotto; Voragini, Barbara Schiavulli racconta la guerra; Regina Nanny: la stratega che trasformò la fuga in rivoluzione; La moda sfila contro la violenza sulle donne: brand indipendenti e associazioni uniscono le forze.

La forza delle donne contro il nazismo : Resistenza disarmata e coraggiosadi Daniele RosiCARRARA Carrara celebra l’82esimo anniversario del 7 luglio 1944 e gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. L’appuntamento è martedì alle 18 con gli onori ai Gonfaloni e la d ... lanazione.it

Tra le donne dei Black Bulls, dove le posizioni in termini di chi è la più forte e perché? reddit

La resistenza al femminile: Esempi di forza e coraggioGli studenti della classe 3ª C della scuola media di Cesenatico hanno intervistato le autrici del libro ‘Donne nella Resistenza. Cesenatico 1943-1945’, per non dimenticare la storia . Durante una ... ilrestodelcarlino.it