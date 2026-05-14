Montevarchi incontro con Benedetta Tobagi per raccontare La Resistenza delle donne

A Montevarchi si è svolto un incontro con Benedetta Tobagi dedicato a “La Resistenza delle donne”. L’evento ha offerto uno spazio di discussione sulla partecipazione femminile durante la Liberazione dell’Italia, attraverso il racconto delle esperienze di diverse donne coinvolte in quel periodo. La giornalista ha condiviso approfondimenti sulla figura delle donne nella resistenza, sottolineando il loro ruolo e il contributo alla memoria storica.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Un’occasione di confronto con la storia, la memoria e il valore della partecipazione civile attraverso il racconto delle donne che contribuirono alla Liberazione dell’Italia. Sabato 16 maggio alle ore 10.30, il Circolo Stanze Ulivieri ospiterà l’incontro con Benedetta Tobagi dedicato alla presentazione del libro La Resistenza delle donne. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Comprensivo Francesco Petrarca e coinvolgerà le classi terze della scuola secondaria di primo grado in un momento di approfondimento su una delle pagine più significative della storia italiana. Attraverso il dialogo con l’autrice, gli...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, incontro con Benedetta Tobagi per raccontare “La Resistenza delle donne” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "La democrazia delle donne. Dalla Resistenza alla Repubblica": incontro con Mara ValdinosiMercoledì 18 marzo alle ore 15,00 si terrà a Forlì al palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9 la conferenza “La democrazia delle donne. Leggi anche: PiazzaPulita, Italo Bocchino gela Benedetta Tobagi: "E la sua vicinanza al Pd?" Si parla di: Montevarchi, l’IC Petrarca incontra Benedetta Tobagi: un viaggio nella memoria con La Resistenza delle donne; Montevarchi: partito il restauro al monumento a Umberto I, opera di Pietro Guerri.