Reggio Calabria | il coraggio delle donne tra Resistenza e diritti

A Reggio Calabria si parla del ruolo delle donne nella Resistenza e nella difesa dei diritti. Si indaga su una donna calabrese che, durante l’occupazione nazifascista a Roma, si oppose alle forze occupanti. Si analizzano anche i legami tra le figure femminili della Resistenza e le battaglie contro la violenza, evidenziando il contributo delle donne in momenti storici cruciali. L’attenzione si concentra sugli aspetti storici e sulle testimonianze di chi ha vissuto quei periodi.

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