Reggio Calabria | il coraggio delle donne tra Resistenza e diritti
A Reggio Calabria si parla del ruolo delle donne nella Resistenza e nella difesa dei diritti. Si indaga su una donna calabrese che, durante l’occupazione nazifascista a Roma, si oppose alle forze occupanti. Si analizzano anche i legami tra le figure femminili della Resistenza e le battaglie contro la violenza, evidenziando il contributo delle donne in momenti storici cruciali. L’attenzione si concentra sugli aspetti storici e sulle testimonianze di chi ha vissuto quei periodi.
? Domande chiave Chi era la donna calabrese che sfidò l'occupazione nazifascista a Roma?. Come si collegano le eroine della Resistenza alla lotta contro la violenza?. Quali strategie moderne nascono dal sacrificio delle donne durante i conflitti?. Come possono queste storie storiche formare la cittadinanza delle nuove generazioni?.? In Breve Rossella Ravenda introduce la figura della partigiana calabrese Teresa Gullace.. Sabina Cannizzaro illustra l'impegno dell'Associazione Donne Reggine per la tutela sociale.. Piero Carisì ripercorre la storia dell'ANMIG fondata nel 1917.. L'evento si è svolto il 15 maggio 2026 presso la sede ANMIG.. Il 15 maggio 2026, nel salone della sede ANMIG in Viale Amendola a Reggio Calabria, si è riunito un pubblico numeroso per l’incontro intitolato Donne dentro la Storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La città senza volto e il pane della dignità. L'Editoriale di Luigi Palamara
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