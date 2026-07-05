Francesca Vecchioni, figlia del cantautore Roberto Vecchioni, si è sposata con una donna di nome Sara. La coppia ha ufficializzato il matrimonio in una cerimonia privata. Francesca è nota per il suo impegno come attivista per i diritti umani e per essere presidente della Fondazione Diversity. La notizia è stata diffusa attraverso i social e confermata da fonti vicine alla coppia.

Francesca Vecchioni ha sposato la sua Sara. La figlia del cantautore Roberto Vecchioni è attivista per i diritti umani ed è presidente della Fondazione Diversity. Il video che accompagna il post mostra la neo sposa mentre scherza con il padre Roberto: “Noi siamo molto felici ma eravamo felici anche prima – dice l’artista – soltanto che prima eravamo un po’ distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due. Che sembra che vada bene, almeno le prime tre settimane – ironizza il cantautore – poi dopo va benino e poi è un casino mai visto, tremendo. Però quando ci si sposa si pensa: il casino succede agli altri e non a me perché il mio matrimonio sarà perfetto fino ai novanta anni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La figlia di Roberto Vecchioni, Francesca, si è sposata con la campagna Sara

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