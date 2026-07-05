La Fifa sospesende la squalifica di Balogun | il commento di Donald Trump

La Fifa ha deciso di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, provocando sorpresa tra gli addetti ai lavori. La decisione arriva in modo inaspettato e potrebbe avere ripercussioni sui prossimi eventi internazionali di calcio. La sospensione permette al giocatore di partecipare alle competizioni senza restrizioni. La decisione non è accompagnata da comunicazioni ufficiali che spieghino i motivi alla base di questa scelta. La sospensione rimane valida fino a nuove disposizioni o decisioni successive.

Arriva a sorpresa la decisione della Fifa, che rischia di creare un precedente perocoloso aiMondiali: la federazione internazionale ha deciso di sospendere la squalifica di Folarin Balogun.Il centravanti sarà quindi a disposizione di Pochettino per il match degli ottaviin programma domani notte alle 2 (ora italiana) contro il Belgio. A dire la sua non è mancato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo l’espulsione come un’ingiustizia La decisione di espellere Balogun è stata presa dall’arbitro brasiliano Raphael Claus, dopo on field review. In termini di regolamento, lo statunitense avrebbe dovuto scontare una squalifica automatica di una giornata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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